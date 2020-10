Il Sole24ore – Caos Juve-Napoli, in campo gli avvocati ma c’è il rischio default per la Serie A

A “giocare” Juventus-Napoli ora saranno avvocati e tribunali, non solo sportivi. Il muro contro muro tra la Lega Serie A e il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere a repentaglio la prosecuzione del campionato, se il Governo non interverrà per trovare una soluzione. Soluzione che non può che passare da una revisione dell’attuale protocollo sanitario e che però rischia di andare a cozzare contro le prerogative regionali in materia di salute pubblica sancite dalla Costituzione. Un vero rompicapo con in palio il futuro soprattutto economico della Serie A.

Dal giudice sportivo al Tar

Ma andiamo con ordine. Per Figc e Lega, il Napoli doveva scendere in campo e di fatto la mancata presentazione all’Allianz Stadium comporterà in giornata l’irrogazione di una sanzione da parte del giudice sportivo: 3-0 a tavolino in favore della Juventus e come previsto dal Codice di giustizia sportiva un punto di penalizzazione. Il Napoli ha già annunciato che farà ricorso sia nei tre gradi della giustizia sportiva che, qualora non ottenesse ragione, rivolgendosi al Tar. A quel punto, il tema diventerà quello di fissare la priorità tra le fonti normative e quindi di stabilire la prevalenza tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale e tra quest’ultimo e ordinamento regionale in ambito sanitario.

Le ragioni della Lega

La Lega di Serie A, che è un’associazione di diritto privato, ha adottato per gestire i contagi da Covid-19 il protocollo Figc -Cts, che ha ricevuto l’avallo del ministero della Salute con la circolare del 18 giugno 2020. Questo protocollo, riconoscendo la specificità del calcio e dell’industria sportiva, ha introdotto una quarantena soft. In virtù dei tamponi continuamente ripetuti dalle squadre, in caso di contagi accertati con tampone, i «contatti ravvicinati» facenti parte del gruppo si isolano, possono allenarsi e giocare le partite. La Lega infatti ha spiegato: «Nel caso di specie si applica il Protocollo Figc concordato con il CTS e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del CTS n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del presidente della Regione Campania». Ribadendo che «non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita».

La quarantena soft ha consentito di disputare Torino-Atalanta con un contagiato o Crotone-Milan, con Ibrahimovic e Duarte positivi. La Lega, inoltre, dopo lo scoppio del caso Genoa, ha messo a punto un’ulteriore normativa (in parte mutuata dalla Uefa) sottoscritta pochi giorni fa da tutti i club: anche in caso di contagi plurimi con 13 giocatori (incluso il portiere) disponibili si va in campo e si può ottenere il rinvio del match solo se si siano registrati oltre dieci casi di Covid in una settimana. Per inciso, la Lega ritiene anche che il Napoli non abbia seguito il protocollo, lasciando che fino a domenica sera i calciatori restassero presso le proprie abitazioni e non in una “bolla” nel centro sportivo.