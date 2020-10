Le Iene, Filippo Roma: “Orsato? Lo sto ancora aspettando! Siamo disposti ad approfondire…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Filippo Roma, giornalista.

“Sto ancora aspettando Orsato, aspetta e spera! Gavillucci ci ha spiegato che la registrazione audio-video del VAR parte dall’inizio della partita e fino alla fine. Io non so se esiste ancora questo audio ma credo che sia esistito. Al termine della partita, la società estera che se ne occupa archivia tutto ma il resto della registrazione audio-video esiste. Noi non sappiamo se viene conservata o cancellata ma non è vero che l’audio originale non è mai esistito.

Altre puntate sull’argomento? Ci stiamo lavorando, ci piace risolvere i grandi misteri del Paese. Ricordo che il Procuratore federale dell’epoca Pecoraro mi ha detto che secondo lui Orsato e il VAR in quell’occasione si sono detti qualcosa. La cosa davvero strana è che Orsato all’inizio estrae il cartellino giallo, poi si avvicina D’Ambrosio che protesta, poi dopo 35” lo ammonisce. Mistero nel mistero.

Siamo molto curiosi per via delle dichiarazioni di Pecoraro. Il suo ruolo era molto rilevante, è bene che anche lui chiarisca. Spero di parlare ancora con lui, noi siamo qua e siamo disposti ad approfondire”.