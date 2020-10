PALLACANESTRO – Supercoppa: La Gevi Napoli Basket ospita San Severo a porte chiuse

Al via la Supercoppa Centenario di Serie A2 Old Wild West. La GeVi Napoli Basket esordirà domani in casa alle ore 18, ospitando al PalaBarbuto l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo per la prima giornata della competizione. La squadra di Coach Sacripanti è inserita nel Girone Arancione con San Severo, Scafati e Latina quest’ultime due da affrontare il prossimo 18 ed il 24 Ottobre.

La partita si giocherà rigorosamente a porte chiuse a seguito della diffida notificata stamane dalla Questura di Napoli alla S.S. Napoli Basket nella quale è stato disposto alla società azzurra ”… di attenersi scrupolosamente al dettato dell’art. 1, punto 6, lettera f, del D.P.C.M. del 07 Agosto 2020…”, ovvero di giocare l’incontro a porte chiuse.

Il match sarà trasmesso in diretta su LNP TV Pass. Lega Nazionale Pallacanestro dà la possibilità di acquistare l’abbonamento a LNP TV Pass, che consente la visione di tutte le partite di Serie A2 Old Wild West. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in differita sull’emittente regionale Telecaprisport, TV ufficiale della Gevi Napoli Basket, martedì sera 14 ottobre 2020 alle ore 19 ed alle ore 22,30 sul digitale terrestre canale numero 74.