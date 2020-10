Napoli: oggi partirà il ricorso avverso la sentenza del giudice sportivo

Come annunciato la Società Sportiva Calcio Napoli, attraverso i suoi legali, presenterà quest’oggi il ricorso avverso la sentenza del giudice sportivo Mastandrea che, in primo grado, ha inflitto al club azzurro la sconfitta a tavolino per 3 a 0 ed un punto di penalizzazione. Per dovere di informazione la presentazione di reclamo rappresenta il primo step propedeutico al processo presso la Corte Sportiva d’Appello. Si tratta dell’atto formale che porta il Giudice Sportivo all’invio della documentazione che ha ha sancito la sentenza di primo grado. Nella mattinata odierna gli avvocati difensori del Napoli con in testa Mattia Grassani, avranno cinque giorni per studiare tutta la documentazione, compresa quella fornita dalla procura federale. Da allora in poi potrà essere fissato il processo di secondo grado, il quale, presumibilmente, si terrà tra la fine di questo mese e l’inizio di novembre.