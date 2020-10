Lozano rinato al Napoli, il presidente del Pachuca: “Ve lo dissi, è un colpo Scudetto”

Da oggetto misterioso a capocannoniere del Napoli: la cura Gattuso ha funzionato e Hirving Lozano, oggi, è il vero uomo in più della squadra azzurra. Lo dimostrano le quattro reti in tre partite del Chucky, grande protagonista con una doppietta nel trionfo di ieri contro l’Atalanta dopo le due reti nel 6-0 rifilato al Genoa tre settimane fa. Per commentare l’exploit del talento messicano in Serie A, TuttoMercatoWeb.com ha contattato così in esclusiva proprio chi l’ha visto crescere, in patria, con la maglia del Pachuca: il presidente dei Tuzos, Jesus Martinez Patiño.

Presidente Martinez, l’ha colpita lo strepitoso rendimento di Lozano in quest’avvio di stagione?

“Per niente, me l’aspettavo proprio così. Hirving è un attaccante devastante, in grado di rompere gli equilibri e i meccanismi tattici di ogni partita. Parliamo di uno dei migliori talenti offensivi in circolazione, il Napoli ha fatto un vero affare l’anno scorso: non ve lo dimenticate mai. Lo vedo carico e determinato ad aiutare i partenopei a raggiungere tutti i loro obiettivi”.

Dopo una stagione in chiaroscuro, il 2020-2021 sembra proprio l’anno della sua consacrazione.

“Già l’anno scorso vi dissi che Lozano era un colpo Scudetto per il Napoli e che per 42 milioni di euro era regalato o quasi. In Italia è cresciuto e sta maturando ulteriormente, sono convinto che si confermerà un vero top player. Già quando era ancora in Messico o al PSV in Olanda, d’altronde, tutte le big del mondo pensavano a lui”.

Dove può arrivare il Napoli di Lozano secondo lei?

“È ancora presto per dirlo, ma sono convinto che Hirving possa davvero regalare agli azzurri tanti gol e tanti assist in questa stagione e non solo. Qui al Pachuca lo seguiamo sempre con grande affetto, siamo davvero fieri di lui e gli facciamo il nostro più sentito in bocca al lupo. Questa sarà sempre la sua casa”.

TMW