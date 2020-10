LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Koulibaly distratto, Osimhen disinnescato

Meret 6 – Mai impegnato, incolpevole sul gol subito.

Di Lorenzo 6 – Si impegna molto in fase di spinta ma difetta nelle assistenze cruciali.

Maksimovic 6 – Scarsamente sollecitato dagli attaccanti avversari, commette pochi errori.

Koulibaly 5 – Molte disattenzioni e poca reattività anche in occasione del gol subito.

Hysaj 6 – Partita diligente nelle due fasi.

(Mario Rui 6 – Entra per dare maggior spinta sul lato mancino e fa il suo offrendo un paio di buoni cross per gli attaccanti).

Lobotka 6 – Gestione ordinata del pallone in mediana, senza particolari spunti.

(Demme 5.5 – Dinamico ma spesso confusionario nelle giocate nel finale).

Fabiàn Ruiz 6 – Inizia molto bene con un paio di giocate ispirate, poi cala nella ripresa perdendo lucidità ed efficacia.

Politano 6 – Prova a dare la scossa accentrandosi da destra sul suo sinistro, giocata con la quale quasi trova la rete del pareggio nella seconda parte della ripresa.

(Bakayoko s.v. Ingresso non proprio opportuno, visto che rileva l’unico elemento potenzialmente intraprendente nell’ultima parte di gara).

Mertens 5 – Poco ispirato, ha una buona occasione per sbloccare il risultato nel primo tempo, ma non la sfrutta.

Lozano 5 – Fatica ad entrare nel match, anche perché l’AZ non gli concede spazi in profondità. Gattuso non è entusiasta dei suoi movimenti e lo toglie dal campo nella ripresa.

(Insigne 5.5 – Cerca di imbastire qualche buona trama sulla sinistra in tandem con Mario Rui, ma le sue giocate sono troppo poco brillanti per impensierire l’attenta difesa olandese).

Osimhen 5.5 – Non trova la profondità e cerca quindi di mettersi al servizio della squadra giocando più spalle alla porta. Poco cattivo nelle occasioni capitategli nella ripresa.

(Petagna 6 – Sfiora il gol con un bel colpo di testa, per il resto non è mai servito adeguatamente dai compagni).