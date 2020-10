Napoli – Az, Gattuso cambia solo tre pedine rispetto al match con i bergamaschi

Questa sera, ore 18.55, allo stadio San Paolo di Fuorigrotta il Napoli farà il suo debutto europeo stagionale incontrando gli olandesi dell’Az Alkmaar, per la prima giornata del girone F di Europa League. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Repubblica”, Gattuso appare deciso ad effettuare soltanto tre cambi, rispetto alla partita di sabato scorso contro l’Atalanta. Voci di corridoio riferiscono che Ospina, Manolas e Bakayoko saranno sostituiti da Meret, Maksimovic e Lobotka. Nella conferenza stampa di presentazione della gara, tenuta ieri dal tecnico azzurro, l’ex condottiero del Milan ha infatti precisato che non vuole incorrere nello stesso errore fatto in passato facendo un turnover esagerato. Ecco quanto detto dall’allenatore alla stampa:

“Con le rotazioni ci ho sbattuto la testa, al Milan: cambiavo sette o otto giocatori e oggi ho capito che commettevo un errore. In tal modo mettevo anche in difficoltà i giocatori che mandavo in campo. Bisogna semplicemente fare le scelte giuste e non esagerare mai . Non farò più rivoluzioni di formazione”.

Alla luce di quanto affermato da Gattuso, pertanto, oltre ai tre innesti di cui sopra resterà tutto invariato con, in attacco, Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen. Unica novità il ritorno tra i convocati di Insigne, a cui forse saranno concessi alcuni minuti solo nel finale del match.