Repubblica: De Laurentiis ha proposto a Gattuso un contratto quadriennale

E’ giunta ieri, nel Centro tecnico di Castel Volturno, l’ultima offerta del presidente De Laurentiis all’allenatore Gattuso. Il massimo esponente azzurro, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, gli avrebbe proposto un contratto che lo legherebbe alla società partenopea per i prossimi quattro anni. Tuttavia l’intesa non c’è ancora a causa delle solite clausole volute dal patron. Se ne riparlerà più in là per cercare un punto d’incontro. L’ex tecnico del Milan non vorrebbe nessuna clausola, nè da una parte nè dall’altra, al limite acconsentirebbe solo ad una penale di massimo due milioni di euro, in caso di rescissione. Gattuso ha affermato di trovarsi benissimo a Napoli, però è contrario da sempre alle clausole che il presidente abitualmente inserisce nei contratti. Lo ha ribadito subito dopo la gara vittoriosa con il Benevento. Il club di De Laurentiis vorrebbe chiudere la questione rinnovo entro e non oltre il mese di dicembre. Ora la priorità è l’Europa League dove il Napoli è atteso da una prova del nove. .