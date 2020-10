Editoriale. Real Sociedad test fondamentale per conoscere la vera forza della squadra azzurra

Dopo il cocente k o rimediato sette giorni fa, al San Paolo, nel debutto stagionale continentale, questa sera il Napoli torna in campo nella seconda competizione europea per affrontare la compagine basca della Real Sociedad in una gara, senza dubbio, fondamentale che ci farà comprendere sia la forza che il vero carattere del team azzurro. Avendo già perso contro l’Az Alkmaar, Gattuso ha la necessità di correre ai ripari al fine di non compromettere il cammino in Europa League. Gli azzurri cercheranno il riscatto, perchè un’altra sconfitta potrebbe significare eliminazione quasi sicura. A quanto pare tuttavia questa Coppa, per le squadre italiane, non ha mai avuto il fascino della vecchia Coppa Uefa, per cui è stata spesso snobbata ma ora per Mertens e Company deve essere un obiettivo da non sottovalutare visto che la rosa a disposizione del tecnico calabrese ha tutte le carte in regola per poter vincere questo trofeo continentale che manca nella bacheca del club partenopeo dal lontano 1989. Dunque stasera non è consentito sbagliare, dall’Estadio Municipal di San Sebastian occorrerebbe portare a casa una vittoria che darebbe coscienza del vero valore di questa squadra, attrezzata per competere sia in Italia che in Europa.