Champions: Juve k o in casa contro il Barcellona, Lazio pari in Belgio

Il mercoledì di Champions League delle due compagini italiane impegnate nella seconda giornata dei gironi eliminatori, non è stato molto positivo, la Juventus, infatti è caduta in casa sotto i colpi di Messi e compagni, sconfitta per 2 a 0, mentre la Lazio ha impattato in Belgio per 1 1 a al cospetto del Club Brugge. I blaugrana hanno espugnato lo Stadium di Torino grazie alle reti di Dembele e Messi. Un risultato meritato per la squadra di Koeman che ha dominato la partita, dimostrando di essere di un livello superiore rispetto ai bianconeri di Pirlo. I biancolesti invece hanno conquistato un punto prezioso in quel di Bruges. Dopo il gol del vantaggio di Correa, la Lazio si è fatta acciuffare in virtù di un rigore realizzato da Vanaken.