Luca Marchetti: “Rinnovo Gattuso, il prossimo mese dovrebbe esserci l’annuncio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Nella vita in generale, come fa Gattuso in alcuni frangenti, è giusto proporre il proprio gioco. Altre volte non è possibile e bisogna adattarsi. Lui ha dato identità al Napoli, quindi il modulo della squadra mantiene comunque la stessa mentalità, al di là delle caratteristiche. Credo che cambiare per essere pragmatici sia sinonimo di intelligenza e questo ha rapito i tifosi del Napoli e De Laurentiis.

Rinnovo Gattuso? Credo che gli aspetti da chiarire siano pochi. Del suo rinnovo si sta parlando da tempo, il feeling con De Laurentiis c’è sempre stato. Dovrebbe trattarsi di rinnovo biennale. Non c’è mai una deadline particolare. Vanno messi a posto dei dettagli, non credo che la situazione sia a rischio. A breve, cioè nel prossimo mese, potrebbe essere annunciato l’accordo”.