Anticipi di A: Atalanta e Bologna ok, Inter pari in extremis a Parma

Si sono giocati ieri, tre anticipi validi per la sesta giornata di serie A; tra oggi e domani si completerà il turno. Per la cronaca si sono disputati i match Crotone – Atalanta, vinto dai bergamaschi per 2 a 1, doppietta di Muriel, Parma – Inter, finito 2 a 2 grazie alla doppietta di Gervinho ed ai gol di Brozovic e Perisic al fotofinish ed infine Bologna – Cagliari, gara appannaggio dei felsinei, vittoriosi, in rimonta, per 3 a 2 in virtù delle reti di Barrow, autore di una doppietta e di Soriano. I gol del Cagliari portano la firma di Joao Pedro e Simeone. La gara che ci riguarda da vicino, Napoli – Sassuolo si disputa nel tardo pomeriggio di oggi, in quel di Fuorigrotta. Le due contendenti, a pari punti in classifica, promettono scintille, spettacolo e gol.