Tuttosport: Possibile apertura tra Milik ed il Napoli

Incredibile ma vero, la telenovela tra l’attaccante polacco ed il club di De Laurentiis, dalle ultime indiscrezioni di questi giorni, pare poter trovare la parola fine. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese “Tuttosport” tra Milik ed il Napoli ci sono indicazioni su un possibile disgelo. L’agente del calciatore, lo stesso Milik, il presidente De Laurentiis, Chiavelli e Giuntoli si sono incontrati al Training Center di Castel Volturno; le parti hanno messo sul tavolo l’eventualità di rinnovare il contratto col Napoli entro la fine dell’anno. Ci sarebbe infatti un accordo per allungare la scadenza in modo tale che la società partenopea, divenendo nuovamente proprietaria del cartellino del polacco, potrà incassare non meno di 20 milioni di euro dalla sua cessione, pure se avvenisse nella finestra di mercato di gennaio. Staremo a vedere. Di certo Milik, attualmente, fuori dai giochi, non sta vivendo bene l’isolamento, ha il timore di non essere convocato per i campionati Europei in programma nel mese di giugno 2021, subito dopo il campionato.