LA PARTITA – Napoli-Sassuolo 0-2, brutta sconfitta per gli azzurri

Il Napoli non convince e perde al San Paolo 2-0 contro il Sassuolo. Apre le marcature nel secondo tempo Locatelli e nei minuti finali raddoppia Maxime Lopez.

PRIMO TEMPO

Al 4′ minuto ci provano subito gli azzurri con Mertens che viene servito da Fabian Ruiz e prova al conclusione con il destro, il pallone termina di poco fuori. All’11’ altra occasione per il Napoli con Osimhen che intercetta il pallonetto ne e a porta sguarnita effettua la conslusione, ma Consiglio si tuffa e ci arriva. Successivamente altre due occasioni per gli azzurri nel giro di pochi secondi: prima con Osimhen che si inserisce in area e in buona posizione prova il tiro ma spedisce il pallone alto, poco dopo con Politano ma Consigli intercetta. Al 42′ Sassuolo vicino al vantaggio con Boga ma c’è una grande parata di Ospina che spedisce in calcio d’angolo. Al 45′ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 46′ ancora pericoloso il Sassuolo con Rogerio che in velocità e inserisce in area e prova la conclusione, Ospina ci arriva in due tempi. Al 57′ calcio di rigore per il Sassuolo per un fallo di Di Lorenzo su Raspadori, dal dischetto non sbaglia Locatelli. Al 65′ Politano serve con un cross Mertens che però sbaglia il tiro nonostante foss a tu per tu con Consigli. Al 90′ l’arbitro assegna 7 minuti di recupero, al 91′ segna il Napoli con Manolas ma Osimhen è in posizione di fuorigioco. Al 94′ arriva anche il raddoppio del Sassuolo con Maxime Lopez.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj (70′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano (78′ Zielinski), Mertens (70′ Elmas), Lozano (65′ Petagna); Osimhen. A disp: Meret, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Lobotka. All.: Gennaro Gattuso

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches (88′ Bourabia), Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur (80′ Kyriakopoulos), Traore’ (68′ Defrel), Boga (80′ Obiang); Raspadori (88′ Marlon). A disp: Pegolo, Turati, Vitale Peluso, Steau, Piccinini. All.: Roberto De Zerbi

Arbitro: Maurizio Mariani (Roma)

Reti: 59′ rig. Locatelli (S), 90′ + 5 Lopez (S)

Ammoniti: Manolas, Ospina (N) Locatelli, Bourabia (S).

Mariano Potena