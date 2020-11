Gerd Muller compie 75 anni. La moglie: “Dorme sereno, in attesa di andarsene”

Domani, 3 novembre, Gerd Muller compirà 75 anni. Il grandissimo bomber tedesco della Germania Ovest degli anni ’70 e del Bayern Monaco, dal 2015 ormai è quasi un vegetale. Ha il morbo dell’Alzheimer ed è ormai in una condizione irreversibile di semi-incoscienza, dormendo per la maggior parte del tempo. E’ in cura presso una clinica specializzata.

A rivelarlo la moglie del leggendario attaccante, Uschi, in una intervista a La Bild.

Queste le sue parole: “Sta quasi 24 ore al giorno a letto, ha solo rari momenti di veglia. È bello quando apre un po’ gli occhi. A volte riesce a dire sì o no, muovendo le ciglia. Gerd dorme in attesa di andarsene e finire le sue sofferenze, è sempre stato un combattente, un tipo coraggioso, e lo è anche adesso. È calmo e tranquillo. Spero che non soffra e non possa pensare al suo destino, una malattia che priva un uomo della propria dignità. Va lentamente verso l’aldilà dormendo”.

Gerd Muller ha vinto 3 coppe dei campioni di fila con il Bayern Monaco dal 1973 al 1976 e un campionato europeo (1972) e un campionato del Mondo (1974) con la Germania Ovest. E’ considerato il più forte giocatore della storia della Germania.

