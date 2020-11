Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale

Una notizia preoccupante arriva dall’Argentina. ESPN riporta che Diego Armando Maradona sarebbe stato ricoverato in una clinica di La Plata. Tigo Sports conferma la notizia, ma esclude che la causa del ricovero sia il contagio da Coronavirus.

C’è grande apprensione per le condizioni di salute di Maradona. L’ex calciatore del Napoli sarebbe stato ricoverato in una clinica di La Plata per alcuni accertamenti. Venerdì scorso Maradona era stato allo stadio per la partita tra Gimnasia La Plata e Patronato, ma era parso in condizioni preoccupanti sia fisicamente che emotivamente. E per questo i suoi medici avrebbero deciso per il ricovero per effettuare una serie di esami. Proprio venerdì 30 ottobre Diego fa ha festeggiato i 60 anni, in quel giorno tutto il mondo del calcio gli ha fatto gli auguri.

Fanpage.it