Posticipo di A del Lunedì: Ancora una sconfitta per il Benevento

Ancora una sconfitta per la compagine sannita di Pippo Inzaghi. battuta ieri sera per 3 a 1 dall’Hellas Verona nell’ultimo posticipo della sesta giornata di serie A. I gialloblù si dono aggiudicati i tre punti in palio grazie alla doppietta del ceco Barak e del serbo Lazovic. Al Benevento non è bastata la rete del provvisorio pareggio di Lapadula. In verità i campani hanno creato diverse occasioni gol però sono mancati di cinismo e precisione, in particolare con Roberto Insigne. I padroni di casa hanno disputato un ottimo primo tempo ma nella ripresa hanno subito il ritorno dei giallorossi che hanno recriminato per il rigore non concesso a Caprari, il quale, un minuto dopo l’episodio, è stato anche espulso lasciando i compagni in dieci. Con questa vittoria il Verona agguanta Napoli e Inter a quota 11, inserendosi tra le big.