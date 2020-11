Europa League: il tecnico del Rijeka preoccupato per l’allarme Covid

Dopodomani il Napoli disputerà la terza giornata del girone eliminatorio di Europa League, incontrando a casa loro i croati del Rijeka, ancora a zero punti in classifica. Il tecnico della formazione avversaria Simon Rozman, si è detto molto preoccupato in vista della sfida contro i partenopei a causa dell’allarme Covid in seno al club. Queste le sue dichiarazioni ad un portale locale a due giorni dal match:

“Siamo in grande difficoltà per via del Covid-19. Ogni 3 ore ci si misura la febbre e pertanto ogni 3 ore ho un gruppo diverso da gestire. Ci sono grossi problemi di salute. Mi auguro di poter avere almeno 12 calciatori disponibili per scendere in campo giovedì contro il Napoli, viceversa sarò costretto a schierare la squadra Primavera”.

Sembrerà incredibile ma il club azzurro, dall’inizio di stagione, deve combattere con l’epidemia del Cronavirus, infatti alla vigilia di ogni gara, ci sono allarmi covid dall’una o dall’altra parte. Il Napoli già ne ha pagato le conseguenze con la sconfitta a tavolino con la Juve e con il punto di penalizzazione inflitto dal giudice sportivo.