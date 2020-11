Martedì nero per Atalanta e Inter in Champions League

E’ partita malissimo, per Atalanta e Inter la tre giorni europea di questa settimana. Due sconfitte, molto pesante quella subita in casa dalla squadra di Gasperini, nel terzo turno di Champions League della fase a gironi, per le due italiane che ora rischiano di compromettere il loro cammino nella massima competizione continentale. I bergamaschi sono stati travolti dal Liverpool, con l’umiliante punteggio di 0 a 5, mentre i nerazzurri di Antonio Conte sono usciti battuti da Madrid per 3 a 2 dal Real. Eppure l’Inter era riuscita a rimontare lo 0- 2 dei blancos, ma a dieci dal termine hanno subito il terzo gol decisivo. Quest’oggi, sempre in Champions, tocca a Lazio e Juventus che affrontano, rispettivamente lo Zenit di San Pietroburgo all’Olimpico ed il Ferencvaros in trasferta. La tre giorni si conclude domani con il terzo turno di Europa League dove troviamo Roma, Milan e Napoli. Gli azzurri andranno a far visita, in quel di Fiume, al Rijeka, ultimo in classifica nel raggruppamento F.