Gli interventi di Eugenio Albarella e Sabrina Orlandi a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico.

“Problema fisico per il Napoli? Ho intravisto un approccio sbagliato alla gara. Napoli troppo brutto per essere vero, nel secondo tempo è stato un altro Napoli. L’aspetto fisico viene sempre a galla come un capro espiatorio. La prestazione nel gioco di squadra è frutto di tante componenti. Quello del Napoli non è stato un buon approccio. Sbirciando tutte le competizioni, il prodotto non è di livello. Sicuramente l’allenatore deve gestire certe situazioni, specie Gattuso ha un rapporto speciale con i calciatori. Lui entra nell’anima dei giocatori. Quest’anno è estremamente particolare, al di là della difficoltà di giocare il giovedì quotidianamente i giocatori convivono con una spada di Damocle per il COVID-19 e questo incide non poco mentalmente”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Sabrina Orlandi, giornalista.

“Il Bologna si sta preparando al Napoli come per tutte le gare, non si cambia mai in base all’avversario e quindi si usa la stessa filosofia come vuole Mihajlovic. Il problema è che si prendono tanti gol, però lui vuole che se ne faccia uno in più. Le prestazioni ci sono sempre state, quindi l’atteggiamento è quello di cercare il gioco e di avere coraggio e fiducia anche nell’1 vs 1. Contro il Napoli la formazione è praticamente fatta, anche perché gli infortunati sono tanti. Sarà la stessa delle ultime giornate, con il 4-2-3-1. De Silvestri ha avuto qualche problemino ma ce la farà, a centrocampo ci sarà ballottaggio tra Svanberg e Dominguez con il primo in vantaggio”.