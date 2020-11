LE INTERVISTE – Lozano: “Devo migliorare in fase difensiva, con Gattuso non ci sono stati problemi”

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Bologna in trasferta, Lozano ha commentato i tre punti a Sky Sport. Cos’ l’attaccante del Napoli: “Devo migliorare in fase difensiva, mi sto impegnando di settimana in settimana per riuscirci. Il mister mi chiede di lavorare tanto, ho parlato con lui e adesso va tutto bene. Adesso penso alla Nazionale così da poter continuare il mio percorso di crescita. Gattuso arrabbiato con me? E’ uno che ha grinta, è fatto così ma con lui non ci sono mai stati problemi.”

