Ben quindici calciatori azzurri sono con le rispettive nazionali

Come sapete il campionato di serie A è fermo per dare spazio agli impegni internazionali delle varie selezioni europee e mondiali. In casa Napoli sono tanti i calciatori che hanno abbandonato il centro tecnico di Castel Volturno al fine di raggiungere le rispettive nazionali. Per la precisione sono ben quindici i giocatori di Gattuso in giro per il mondo, a partire dagli italiani Insigne, Di Lorenzo e Meret, chiamati da Mancini in occasione dei match con Estonia, amichevole di questa sera a Firenze, Polonia e Bosnia, tra gare amichevoli e di Nations League. Hanno risposto all’appello dei commissari tecnici anche i vari Mertens, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Elmas. Hysaj e Rrahmani. Questi ultimi saranno in campo stasera nell’amichevole Albania-Kosovo. Convocati anche i sudamericani Ospina per Colombia-Uruguay di dopodomani e Ecuador-Colombia del 17 novembre e Lozano per Messico-Corea del Sud in programma il 14 e per Giappone-Messico di martedì prossimo 17 novembre. Infine Koulibaly e Osimhen sono stati chiamati dalla nazionale del Senegal e della Nigeria. Il nostro auspicio è, ovviamente, che tutti i giocatori impegnati in trasferte continentali e intercontinentali non tornino contagiati. E’ infatti indiscutibile che il pericolo esiste e come!