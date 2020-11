Napoli, infortunio in nazionale per Osimhen: lascia il campo in barella

Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, al minuto 74 di Nigeria-Sierra Leone, match valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa in cui il centravanti nigeriano è riuscito anche a trovare il gol, ha lasciato il campo in barella per un infortunio, pare al polso. Nelle prossime ore ne sapremo di più in merito a questo accidenti occorso all’ex Lille…

Per la cronaca, la Nigeria avanti per 4-0, si è fatta raggiungere sul 4-4 dalla Sierra Leone, in una gara incredibile.