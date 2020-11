L’AVVERSARIO – Domenica sera big match al San Paolo con il Milan

Dopo la sosta per le Nazionali il Napoli torna in campo, affrontando domenica alle 20:45 al San Paolo il Milan. La squadra di Pioli è reduce dal 2-2 a San Siro contro il Verona ed è prima in classifica con 17 punti, 5 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte, sono invece 16 i gol realizzati: 10 in casa e 6 in trasferta, 7 i gol subiti. Il capocannoniere è Zlatan Ibrahimovic con 8 reti, seguono Kessie e Leao a 2, Hernandez, Siaz e Saelemaekers a 1.

I precedenti contro il Napoli – Sono 148 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 44 vittorie per gli azzurri, 48 pareggi e 56 vittorie per i rossoneri. L’ultima vittoria del Napoli al San Paolo il 25 agosto 2018 col risultato di 3-2. L’ultima sconfitta risale alla stagione 2010/2011, risultato 1-2.

La formazione tipo del Milan – Modulo 4-2-3-1 con G. Donnarumma in porta, in difesa Calabria, Kjær, Romagnoli e Theo Hernández, a centrocampo Bennacer e Kessié, sulla trequarti Saelemaekers, Çalhanoğlu e Rebić alle spalle di Ibrahimović.

Mariano Potena