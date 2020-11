LA PARTITA – Napoli-Roma 4-0, poker degli azzurri allo stadio Maradona

Il Napoli batte la Roma 4-0 allo stadio Diego Armando Maradona: nel primo tempo apre le marcature Insigne e nella ripresa vanno a segno Fabian Ruiz, Mertens e Politano.

PRIMO TEMPO

Al 12′ prima occasione per il Napoli: Lozano dalla destra serve Mertens che però sbaglia la conclusione e spedisce il pallone fuori. Al 14′ azzurri vicini al gol: ci prova Mario Rui in area, Insigne devia il pallone che va di poco a lato. Al 31′ passa in vantaggio il Napoli con un gran gol di Insigne su calcio di punizione. Al 42′ azzurri vicini al raddoppio con Mertens con una conclusione a tu per tu con Mirante che ci arriva sul pallone. Al 45′ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 64′ arriva va il raddoppio del Napoli: grande azione partita da Mario Rui che serve Insigne con un colpo di tacco, il capitano azzurro si invola verso l’area e trova libero Fabian Ruiz che da fermo spedisce il pallone in rete da fuori area. All’81’ terzo gol del Napoli: conclusione di Elmas, Mirante intercetta ma non trattiene, si fa trovare pronto Mertens che insacca. All’86’ poker azzurro con Politano che con una grande azione salta due difensori e il portiere e spedisce il pallone in rete. Al 90′ termi a la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme (39′ st Lobotka); Lozano (22′ st Politano), Zielinski (33′ st Elmas), Insigne; Mertens (38′ st Petagna). A disp.: Ospina, Contini, Ghoulam, Malcuit, Maksimovic, Llorente. Allenatore: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini (38′ pt Juan Jesus), Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout (1′ st Villar), Pellegrini (34′ st Mayoral), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (26′ st Carles Perez). A disp.: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Feratovic, Calafiori, Diawara, Providence. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Reti: 30′ pt Insigne (N), 19′ st Fabian Ruiz (N), 36′ st Mertens (N), 41′ st Politano (N).

Ammoniti: Di Lorenzo (N); Ibanez, Cristante (R).

Mariano Potena