PALLACANESTRO – Gevi Napoli Basket, Zerini: “Siamo una squadra completa”

Dopo la bella vittoria ottenuta della Gevi Napoli Basket contro la Benacquista Latina, il pivot degli azzurri Andrea Zerini è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della Generazione Vincente Napoli Basket.

Queste le dichiarazioni del giocatore

“ Nella partita giocata in Supercoppa contro Latina, venivamo da un tour de force di 3 partite in una settimana, e, anche se abbiamo disputato una buona prestazione vincendo di 20 punti, si erano visti dei vuoti. Lavorando invece con continuità durante la settimana e trovando il ritmo partita, abbiamo dimostrato di non lasciare niente al caso, ragionando anche sulla differenza canestri che potrà essere fondamentale per la classifica, chiudendo la partita in crescendo.”

Zerini ha poi parlato delle caratteristiche della squadra e dell’incertezza dovuta alla situazione Covid.

” Il fatto di avere una squadra cosi lunga e completa in ogni reparto è sicuramente uno dei nostri punti di forza. Abbiamo tanti giocatori esperti della categoria, che sanno come poter vincere il campionato, penso ad Uglietti e Lombardi che hanno vinto a Treviso, a Jordan Parks, Sandri ha vinto a Roma. Non siamo giovanissimi ma siamo una squadra matura che ha un obiettivo, e che ha un doppio interprete per ogni ruolo. Noi, a causa del Covid, abbiamo avuto difficoltà anche a poter disputare amichevoli in prestagione. Si vive purtroppo alla giornata, allenandosi tutti i giorni con l’obiettivo di arrivare alla domenica per giocare la partita. Noi siamo più abituati visto quello che abbiamo vissuto in Supercoppa, adesso speriamo di andare avanti senza problema. La cosa bella di questa squadra è la grande unione del gruppo. C’è un ottimo spirito di squadra, stiamo davvero bene insieme. Ci sono tante ottime squadre in questo campionato. Scafati è una formazione importante che sta facendo vedere il suo valore, Forlì e Ferrara le ho viste molto bene in SuperCoppa. In questo momento è difficile fare gerarchie. Per ora son queste le squadre che mi hanno impressionato, ma sicuramente ci saranno tanti cambiamenti fino a fine stagione.”