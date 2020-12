Europa League: In Olanda Gattuso opta per un ampio turnover

Dopo la giornata di riposo la squadra partenopea si ritrova, stamane, al centro tecnico di Castel Volturno, agli ordini di mister Gattuso, per preparare la trasferta di Europa League in terra olandese , dove affronterà, giovedì sera, l’Az Alkmaar che nel match di Fuorigrotta si impose per 1 a 0. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano il “Corriere dello Sport”, l’allenatore azzurro sembra intenzionato a fare un ampio turnover. Infatti dovrebbe tornare tra i pali Ospina, mentre in difesa dovrebbero giocare Maksimovic e Ghoulam. Nella zona mediana del campo, invece spazio a Lobotka e Bakayoko, infine in avanti, con Osimhen ancora fuori, l’ex spallino Petagna dovrebbe ricoprire il ruolo di punta centrale. Qualche chance anche per Elmas che potrebbe prendere il posto di Insigne. Ma ovviamente, al momento, si tratta soltanto di ipotesi, la cosa certa è che ci saranno novità rispetto alla trionfale gara con la Roma. Qualcosa di più preciso lo scopriremo solo domani.