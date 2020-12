Morte Maradona, il Clarin: la moglie Claudia Villafane e le figlie escluse dal testamento

C’è poi la questione legata al ruolo dell’avvocato Matias Morla, che negli ultimi anni curava gli interessi di Maradona, nemico giurato di Dalma e Giannina. Secondo il sito Infobae, negli ultimi giorni ci sarebbe stato uno scambio di messaggi tra il legale – escluso dalla veglia funebre alla Casa Rosada, proprio come Rocio Oliva, ex compagna di Diego – e Giannina Maradona proprio sul tema dell’eredità. “Giannina, chi determinerà chi sono gli eredi di tuo padre è un giudice – avrebbe detto Morla in un audio WhatsApp fatto ascoltare durante la trasmissione tv Intrusos -. Quello che consiglio come professionista è di fare la proposta il prima possibile e quando sarò convocato andrò volentieri a raccontare tutto quello che ho da dire sull’eredità di tuo padre. Per ora, non posso incontrare nessuno finché la giustizia non determinerà chi sono i tuoi fratelli e chi sono gli eredi”. Morla nell’audio non manca di sottolineare il rammarico per essere stato escluso dalla veglia funebre: “Non potrò mai dimenticarlo, non ho potuto partecipare alla veglia del mio migliore amico, tuo padre”. La questione sull’eredità di Maradona è solo alla fase iniziale, probabilmente durerà ancora a lungo.

Sky.it