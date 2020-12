Champions League: impresa della Juventus al Camp Nou, Lazio pari qualificazione all’Olimpico

Un martedì straordinario per Juventus e Lazio in Champions League; i bianconeri hanno compiuto una fenomenale impresa al Camp Nou, battendo il Barcellona con uno squillante 3 a 0 che regala alla squadra di Pirlo il primo posto nel girone di qualificazione agli ottavi della massima manifestazione europea per club. La Lazio invece, pareggiando all’Olimpico per 2 a 2 contro il Club Brugge ha conquistato, con il secondo posto, il pass per la fase successiva. Oggi toccherà alle altre due italiane, Atalanta e Inter, alla formazione di Gasperini è sufficiente un risultato nullo in Olanda contro l’Ajax, ma per gli uomini di Conte neanche un successo con lo Shakthar garantirebbe il passaggio del turno se Real Madrid e Borussia M. si dividessero la posta in palio, in una sorta di biscotto.