Gli interventi di Eric Olhats, Davide Palliggiano, Giovanni Scotto e Eduardo Chiacchio a Calcio Napoli 24 Live

Eric Olhats, agente di Le Normand, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “In questo momento la Real Sociedad deve andare a Napoli con l’obiettivo di vincere ma non è facile, sarebbe una vera impresa. Le Normand? Era sconosciuto fino a poco tempo fa, oggi è calciatore apprezzato. Sa posizionarsi, creando muro e ha doti tecniche importante. Griezmann? L’ho portato alla Real Sociedad. Napoli? Si può parlare di un lieve interesse ma nulla di concreto. L’unico club fu l’Atletico Madrid. Milik? L’organico dell’Atletico è di valore, siamo concentrati sul nostro obiettivo. Messi? Il fatto ch ci fosse Messi inficiava tutto l’andazzo al Barcellona, ora è tutto più chiaro. Fabian? Consiglierei all’Atletico di firmare subito”.

Davide Palliggiano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Real Sociedad è una squadra bella da vedere e lo ha dimostrato l’anno scorso. Giocherà la finale di Coppa del Re ad aprile. Sta giocando un calcio bello, sta esplodendo ancora di più il talento di Oyarzabal che, però, sarà assente nella sfida col Napoli come David Silva. Ha un attaccante forte che può mettere in difficoltà chiunque come Isak. Attenzione anche a Portu. Il Napoli contro Sassuolo e Az ha perso male, non può e deve sottovalutare la Real Sociedad che era primo nella Liga fino a poco tempo fa. E’ una squadra completa e votata all’attacco”.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I due risultati utili su tre non sono facili da gestire per il Napoli che affronta una squadra di tutto valore che rischia di uscire. Non mi aspetto un ampio turnover ma un Napoli attento per portare a casa il risultato che serve. Ospina merita la conferma per quanto sta facendo. Potrebbe riposare Manolas, mi aspetto Mario Rui e Di Lorenzo con Koulibaly al centro. Zielinski e Bakayoko sono difficili da togliere. Immagino un 4-3-3 con Mertens centravanti. Deme e Fabian si giocano il posto col secondo che dovrebbe partire dalla panchina. Insigne, per lui non ci sono dubbi, dall’altro lato ci sarà il ballottaggio tra Lozano e Politano con secondo in vantaggio. 4-2-3-1? Non può esistere senza Osimhen anche se col Crotone è andata bene. Quando si gioca senza Osimhen è un Napoli diverso. Hysaj e Mario Rui? Sono bravi ma non all’altezza di grandi palcoscenici, servirebbe altro”.

Eduardo Chiacchio, avvocato, è intervenuto in diretta durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’assistente di ieri nella gara di Psg rischia la squalifica, probabile abbia finito di avere presenze in Europa. Caso Suarez? Non può essere chiaro a nessuno cosa sia accaduto, non abbiamo alcuna cognizione degli atti di procedimento. Il codice di giustizia sportiva prevede che, laddove viene dimostrata la falsificazione di un documento, le sanzioni siano gravi e severe: vanno dall’ammenda alla retrocessione. Inter? Responsabilità oggettiva e non diretta: ebbe un miliardo di lire di ammenda. Due casi differenti. Juve-Napoli? Ho saputo che il Napoli ha proposto il ricorso al collegio del Coni, la FIGC e la Juventus possono costituirsi entro 10 giorni poi verrà fissata la data del dibattimento. Dopo il collegio di garanzia, si potrebbe richiedere la sospensiva del provvedimento che arriverebbe in pochissimo tempo. Se l’udienza ci sarà entro il 22-23 dicembre, in circa 20-30 giorni verranno depositate le motivazioni dalle quali potrebbe partire il ricorso in 20 giorni”.