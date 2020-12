LA PARTITA – Napoli-Real Sociedad 1-1, azzurri ai sedicesimi di Europa League

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli pareggia 1-1 contro la Real Sociedad e si qualifica asi sedicesimi di finale di Europa League, gli azzurri terminano la fase a gironi al primo posto.

PRIMO TEMPO

Al 13′ Pericolosa la Real Sociedad con un tiro di William Jose ma c’è una grande parata di Ospina. Al 19′ Real Sociedad vicina al vantaggio: William José a campo aperto si inserisce in area e serve Portu che tutto solo e a porta sguarnita spedisce di poco fuori. Al 26′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bakayoko intercetta il pallone e prova la conclusione ma spedisce di poco a lato. Al 34′ passa in vantaggio il Napoli con Zielinski, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfitta di una deviazione di un avversario e dal limite spedisce il pallone in rete.

SECONDO TEMPO

Al 52′ ci prova la Real Sociedad con Miguel Merino che di poco spedisce il pallone fuori. Al 60′ Lozano viene servito da Mertens e da solo si invola in area ma a tu per tu col portiere spedisce a lato di poco. Successivamente la squadra spagnola attacca in molte occasioni ma il Napoli gestisce bene la fase di non possesso.Al 90′ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 91′ arriva il pareggio della Real Sociedad con William José. Al 95′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (37′ st Ghoulam); Ruiz, Bakayoko (25′ st Demme); Lozano (25′ st Politano), Zielinski (29′ st Elmas), Insigne; Mertens (25′ st Petagna). A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Lobotka. Allenatore: Gattuso

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand (33′ st Isak), Monreal (33′ st Munoz); Portu (11′ st Barrenetxea), Guevara (33′ st Sagnan), Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian José. A disposizione: Ayesa, Elustondo, Merquelanz, Gorosabei, Lopez, Gonzalez. Allenatore: Alguacil

Arbitro: Grinfeld

Reti: 35′ pt Zielinski (N), 47′ st Willian Josè (R)

Ammoniti: Zubimendi, Le Normand, Zubeldia (R); Mertens, Lozano, Ruiz (N): Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Mariano Potena