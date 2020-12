L’AVVERSARIO – Domani gli azzurri ospiti dell’Inter al Meazza

Dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria, il Napoli domani torna in campo per il turno infrasettimanale di campionato affrontando l’Inter a San Siro. Reduce dalla vittoria per 3-1 a Cagliari, la squadra di Conte è seconda in classifica con 24 punti, 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, sono invece 29 le reti realizzate e 15 le subite. Il capocannoniere della squadra è Romelu Lukaku con 9 gol, segue Lautaro Martinez a 5, D’Ambrosio e Hakimi a 3, Gagliardini e Sanchez a 2, infine Perisic, Barella e Brozovic a 1.

I preeedenti contro il Napoli – Sono 153 i precedenti tra le due squadre in Serie A, con 47 vittorie per gli azzurri, 69 per l’Inter e 37 pareggi. L’ultima vittoria del Napoli a San Siro nellasemifinale di andata di Coppa Italia il 12 febbraio 2020 col risultato di 0-1, in campionato invece il 30 aprile 2017 sempre col risultato di 0-1. L’ultima sconfitta invece lo scorso 28 luglio, risultato 2-0.

La formazione tipo dell’Inter – Modulo 3-5-2 con Handanovic in porta, in difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni, a centrocampo D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella e Young, in attacco Lukaku e Lautaro Martinez.

Mariano Potena