Bruscolotti: “Facci dovrebbe vergognarsi” , Pisani:” Hugo Maradona mi ha incaricato di portarlo in Tribunale”

Bruscolotti: “Facci dovrebbe vergognarsi, anche professionalmente. Koulibaly può esaltarsi su Lukaku”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano Napoli: “Sono indignato per le parole di Facci su Maradona, non vado nel volgare. Dovrebbe vergognarsi, noi siamo per la correttezza e non dico altro. Speriamo solo che la gente la smetta di dire certe cose, chi lo fa non appartiene al novero delle persone per bene ed anche professionalmente parliamo di poca roba. Non gliela faccio passare. Italo Allodi diceva che energumeni del genere vanno messi da parte. Meno se ne parla, meglio è. Lukaku è un bel carrarmato, ma non avrei mai avuto paura di lui, non ne ho avuta di nessuno. Anzi, erano gli avversari che si preoccupavano se ci fossi io. Ci vuole un trattamento duro. Koulibaly con un avversario del genere dovrebbe esaltarsi. Inter-Napoli? Vedo due squadre messe bene, che fanno un bel gioco, ma che hanno ogni tanto qualche amnesia. Quello che sarà in campo potremmo vederlo solo durante la gara”

Pisani: “Hugo Maradona mi ha incaricato, porterò Facci in Tribunale. Risponderà penalmente e civilmente per le ingiurie a Diego. Anche Tiki Taka risponderà civilmente”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto l’avvocato Angelo Pisani: “Ho ricevuto incarico da Hugo Maradona, con tante telefonate anche di tifosi, per le parole di Filippo Facci. Si è scagliato contro Maradona, manco se si fosse in guerra. Qui, attraverso la televisioni, si diffondono offese, cattiverie. Hugo mi ha chiamato piangendo: “Non ce la faccio più, non posso sentir parlare così di mio fratello”. Gli ho detto di rivolgerci alla giustizia. Non gli permetteremo di continuare a fare questo sciacallaggio. Porteremo Facci in Tribunale, vedremo come si difenderanno in sede penale ed in sede civile devolveremo il risarcimento per far scrivere tanti bambini alle scuole calcio. Di questi comportamenti ne risponderà la stessa trasmissione Tiki Taka e pagherà in sede civile in solido. Il dolore per la morte di Maradona non è solo dei tifosi del Napoli, ma di tante altre squadre. Ci saranno tanti appassionati di calcio che diverranno parte civile. Lo sport è altra cosa”.