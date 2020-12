Ballardini: “Napoli la più europea tra le italiane. Gattuso è capace, la società sta facendo bene”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Davide Ballardini, allenatore.

“Il Napoli tra le grandi squadre è quella più europea: mette qualità, sfrutta l’ampiezza, ha dei giocatori forti nell’1 vs 1. Avendo tanti giocatori di qualità mantiene compattezza ed equilibrio. Il Napoli per me è questo, peraltro sono tutti bravi con la fase difensiva. Il Napoli è una grande squadra, ieri lo ha dimostrato: vale più la partita del risultato. Se si fanno queste partite, alla fine si è competitivi per lottare fino alla fine. Ieri sera il Napoli probabilmente meritava più dell’Inter.

Genoa-Milan? L’ho vista, ieri sera il Genoa ha fatto una bella partita, peccato non sia riuscito a vincere. Mio ritorno? No, l’ho vista un po’ da spettatore e anche tifoso, tengo al Genoa perché sono molto legato a tante persone lì. Si è vista una squadra viva, che voleva fare una bella. Se mi avessero contattato lo direi? Sono stato contattato la scorsa stagione ma quest’anno mai dal Genoa. Torino? Le partite le guardo perché sono interessato, ovviamente il desiderio è quello di tornare in campo. Sono stato contattato da una squadra di Serie A ma non è né il Genoa né il Torino.

Gattuso? Il tecnico sta dimostrando di essere capace. Anche la società sta facendo un bel lavoro. La rosa è molto competitiva. Ancelotti? Uno dei più bravi allenatori. Nella prima stagione ha fatto bene, nella seconda si è rotto qualcosa. Si sperava ovviamente che il Napoli andasse in Champions League, c’era il tempo per recuperare”.