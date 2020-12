Luca Marchetti: “Il Napoli meritava più dell’Inter, peccato ci fosse più attenzione sul rosso a Insigne che sulla prestazione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato.

“Il Napoli per la rabbia che c’era a fine partita ha posto l’attenzione più sul rosso a Insigne che sull’ottima partita che ha fatto. In qualche occasione altri giocatori hanno fatto anche di peggio. In alcuni casi bisognerebbe avere la consapevolezza che certe parole arrivano in un momento di tensione. Chiaramente è da censurare un comportamento offensivo nei confronti di un direttore di gara, bisogna capire se era riferito alla situazione e all’arbitro e contestualizzare. Ieri il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra. Poi ovviamente devono arrivare i risultati ma ieri il Napoli meritava più dell’Inter. Insigne è il capitano quindi le pene sono più severe, però il Napoli farà ricorso.

Zero possibilità per Emerson Palmieri a gennaio? Sono più di zero ma non sono tante, perché non sarà un mercato scoppiettante ma di scambi e opportunità, quindi di prestiti. Il Napoli deve fare meno conti rispetto ad altre e forse potrebbe anche non farli ma conta anche il numero dei giocatori in rosa. Simpatia e antipatia nel calcio ci sono ma che questo possa determinare un risultato o meno sono dubbioso. Magari De Laurentiis è antipatico alla classe arbitrale ma poi se Gattuso per esempio ispira simpatia?”.