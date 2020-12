Paolo Cericola: “Lazio incerottata, i risultati non sono quelli che la società si aspettava”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Cericola, giornalista.

“Lazio incerottata e con un umore un po’ ondivago. I risultati non sono quelli che la società si aspettava, specialmente in campionato. Ci sono molte perplessità da parte della società, il Presidente Lotito ha fatto un vertice, Inzaghi non ha ancora rinnovato il contratto. Ci sono tanti punti interrogativi da fugare ma nel post lockdown la Lazio non è mai tornata a brillare. C’è un problema di gruppo: la società ritiene di avere una squadra chepuò far meglio, l’allenatore crede che giocando ogni 3-4 giorni più di questo non si possa fare. Sappiamo bene che quando si tocca il portafoglio dei calciatori poi le cose esplodono. Luis Alberto si fece sentire in occasione della presentazione dell’aereo, che si lamentò della cosa. Poi c’era stato il problema con Acerbi. Anche il non rinnovo dell’allenatore è una situazione strana. Formazione? C’è una corsa contro il tempo per Acerbi che si è fatto male contro il Verona. Gli accertamenti hanno scongiurato lesioni ma il problema c’è, sia per lui che per Leiva. Si proverà domani. Per il resto potrebbe giocare Caicedo e non Correa davanti ma aspettiamo le rifiniture domani”.