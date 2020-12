Gli interventi di Antonio Corbo e Renzo Ulivieri a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista.

“De Laurentiis ha un ruolo da protagonista per la vicenda dei diritti tv per sollevare le sorti del calcio italiano. Il calcio italiano ha circa 4 miliardi e mezzo di debiti. Ci sono 4 società in bilico, in particolare le due genovesi. Il calcio ha bisogno di soldi e li riceverà attraverso fondi di investimento, supererà indenne lo scontro con Sky. Va detta però una cosa: in Italia molti calciatori non hanno capito il momento difficile in cui versa il calcio, non solo qui ma in Europa. Oggi nessun club fa più di due anni di contratto, perché non c’è la possibilità di guardare con serenità al futuro. Di sicuro bisogna che, come i cittadini dei vari Paesi, anche i calciatori capiscano che sono cittadini del mondo e che c’è bisogno di sacrificio. Sentendo alcune richieste invece sembra che tutto sia come prima.

Il Napoli in questo momento ha una situazione finanziaria rassicurante ma giustamente non può spendere dei soldi a meno che non esista la possibilità di un affare. Ci sarebbero dei vuoti da colmare. Ghoulam è giusto che vada altrove a collaudarsi e andrebbero rinforzati i ruoli dei laterali bassi. Secondo me il 4-2-3-1 con una squadra così sbilanciata in avanti creano tanti problemi ai due terzini, che infatti spesso risultano i peggiori in campo. Non hanno un’adeguata copertura, io tornerei al 4-3-3 per bilanciare difesa e centrocampo.

Cosa salvo nel 2020 del Napoli? Io ho aspramente criticato la giustizia federale poi però la baracca è saltata. Il Collegio di Garanzia del CONI ha arginato lo strapotere dei giudici sportivi, che avevano ribaltato il diritto e la logica, soprattutto con toni sbagliati. Ci voleva un freno, anche all’idea che l’ordinamento domestico potesse da solo occupare tutti gli spazi delle controversie. Se continuerà così, il calcio rimarrà anni indietro”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente Associazione Italiana Allenatori.

“Cosa salvo del 2020? E’ stato un brutto anno ma ricorderemo anche alcune cose buone come il cercare di remare tutti dalla stessa parte. Botta e risposta tra Pirlo e De Laurentiis? Non ho simpatia per persone che si esprimono come ha fatto De Laurentiis. Pirlo è stato molto moderato, poi è chiaro che c’è contrapposizione. Non avrei usato i termini che ha usato De Laurentiis, sbaglia a pensare che gli allenatori debbano parlare solo di campo. Gattuso? L’ho sentito una decina di giorni fa, così come anche i suoi allenatori. Indubbiamente è in difficoltà con la salute ma ha forza morale e generosità, dà il massimo e su questo si può essere certi. Quello che può dare Rino è importante. Elezioni FIGC? Non abbiamo ancora i delegati e le nostre strutture devono essere cambiate. L’operato della Federazione e del Presidente Gravina nella gestione di questo periodo difficile è stato apprezzato”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista.

“Querelle tra Pirlo e De Laurentiis? In questo calcio non mi ci ritrovo più. Ogni parola è buona per fare polemica e aizzare gli uni contro gli altri. C’è stata una sentenza, la Juventus l’ha commentata, che motivo c’è di andare oltre? Non so perché il presidente si esponga a tanto. Lui da questa storia ne viene fuori non da vincitore perché non è stata una sfida, si è trattato di una sentenza che ha restituto al Napoli quello che era giusto che avesse. Ora bisogna solo decidere quando rigiocare la partita, il resto è fuffa, non c’è neanche motivo per commentare. Oggi qualsiasi commento è superfluo. Fabian Ruiz? Ha in qualche modo lasciato intendere di voler tornare in Liga. I giovani vogliono provare e fare l’esperienza, poi magari la fanno e non gli piace e decidono di tornare a casa. Se poi al suo malessere interiore aggiungiamo quello tecnico allora il quadro è abbastanza completo. Incredibile essere arrivati a gennaio con tre giocatori a scadenza. Milik? A meno che non intervenga una società straniera, probabilmente resterà a Napoli fino a giugno e il club lo perderà a parametro zero. La stessa cosa si sta verificando per Hysaj e Maksimovic. A meno che De Laurentiis e Giuntoli non abbiano altre strategie mi sembrerebbe una situazione strana. Così come trovo strano che il Napoli abbia speso 13 milioni per Rrahmani senza che abbia giocato nemmeno un minuto. Cosa salvo del 2020 in chiave Napoli? Il trofeo conquistato, che ha significato l’inizio di un nuovo ciclo tra alti e bassi. Peccato solo per la mancanza di continuità di risultati, un male cronico che spero possa essere curato da Gattuso”.