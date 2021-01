INTERVISTE – GATTUSO: “Dimostrato di essere vivi, questa squadra può e deve migliorare in un aspetto”

Gattuso ai microfoni di Sky dopo la partita contro l’Udinese

Vittoria importante? Non era facile dopo la gara con lo Spezia dove abbiamo preso una mazzata incredibile, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra viva, riprendendoci ciò che abbiamo perso quattro giorni fa.

Rrahmani? Mi dispiace per Amin, ma l’allenatore deve fare delle scelte, avrà il tempo e il modo di rifarsi. Oggi si smanetta troppo: Napoli è come Roma, una piazza non facile, bisogna riversare le energie solo sul campo. Ci sono tanti siti e tante radio che dicono parecchie stronzate

Io mi arrabbio non sul discorso tecnico, ma sull’annusare il pericolo: noi dobbiamo scendere in campo da squadra, bisogna migliorare sotto quest’aspetto, è un difetto che si porta dietro da tempo, non solo sotto la mia gestione. Io credo si possa e si debba migliorare anche sotto l’aspetto mentale, non solo tecnico.

Mercato? Osimhen, al di là del Covid, ha ancora problemi alla spalla, quindi credo che Llorente resterà con noi finchè non saremo sicuri al 100%.