IL PUNTO SULLA A dopo il 17esimo turno

Fatta eccezione per il posticipo di questa sera tra le due compagini liguri Spezia e Sampdoria, ieri è andata in archivio la diciassettesima giornata di serie A che ha visto la Juventus, che ha battuto il Sassuolo 3 a 1, accorciare le distanze su Inter e Roma che hanno pareggiato il loro match dell’Olimpico per 2 a 2. Dopo il k o interno proprio con i bianconeri, ha ripreso la sua corsa il Milan, vittorioso contro il Torino per 2 a 0, nell’anticipo di sabato in cui si sono registrati anche i successi dell’Atalanta a Benevento, 4 a 1, e del Genoa sul Bologna con il punteggio di 2 a 0. E’ tornato al successo, seppur fortunoso, pure il Napoli di Gattuso che al 90esimo ha pescato il jolly con il colpo di testa vincente di Bakayoko che ha fissato il risultato sul 2 a 1. Infine vittorie anche per la Lazio, a Parma, 2 a 0 sui ducali e per il Verona, al Bentegodi, 2 a 1 al Crotone e per la Fiorentina 1 a 0 sul Cagliari al Franchi.