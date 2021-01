Coppa Italia, avanti le big ma con tantissime difficoltà

Tra martedì e ieri si sono disputati i primi quattro match validi per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/21, ebbene. come da pronostico della vigilia, hanno conquistato il passaggio ai quarti tutte le big impegnate, tuttavia non è stato così facile, anzi in ben tre gare ci sono voluti i tempi supplementari ed in una, addirittura si è ricorso alla lotteria dei rigori. Le gare in questione sono Milan Torino, terminata 5 a 4 dcr, Fiorentina – Inter 1 a 2 dts, Napoli – Empoli 3 a 2 ed infine Juve – Genoa 3 a 2 dts. Insomma le antagoniste di queste squadre blasonate hanno dato filo da torcere ai più quotati avversari che hanno avuto la meglio solo grazie ad un “coniglio tirato fuori dal cilindro” da parte di qualche calciatore di grandi potenzialità. Mancano all’appello, dunque, altri quattro incontri, i quali si disputeranno tra oggi e la prossima settimana. Nella giornata odierna sono in programma Sassuolo – Spal alle 17,30 e Atalanta – Cagliari alle 21,15. Martedì 19 invece si disputerà Roma – Spezia, la cui vincente affronterà gli azzurri di Gattuso ed infine giovedì 21 verrà giocata l’ultima partita tra Lazio e Parma.