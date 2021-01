Torino, c’è l’accordo con Nicola: atteso domani in città

Le rassicurazioni arrivate a caldo da parte del presidente Cairo nell’immediato post partita di Torino-Spezia non sono state sufficienti per la riconferma in panchina di Marco Giampaolo.

L’allenatore granata è ormai prossimo all’esonero: manca solo l’ufficialità. Torino che ha scelto il suo sostituto. Si tratta di Davide Nicola: accordo raggiunto con l’ex calciatore granata nella stagione 2005-2006.

Le parti, in queste ore, stanno formalizzando tutti i vari aspetti burocratici e i documenti. Nicola sta risolvendo il contratto con il Genoa: non appena verrà firma e ufficializzata dal club ligure, il Torino potrà procedere all’annuncio. Già domani è prevista la prima presa di contatto di Nicola, insieme al suo staff, con il mondo Torino.

Lui, piemontese di nascita e protagonista della promozione in Serie A del Torino nel 2005 da calciatore, è stato individuato come profilo ideale per la sua capacità di intervenire in situazioni complicate (come avvenuto nella passata stagione, quando ha guidato il Genoa alla salvezza).

