IL PUNTO SULLA A, 18esimo turno

La diciottesima giornata di serie A, che avrà il suo epilogo questa sera con l’ultimo match tra Cagliari e Milan, è stata caratterizzata dal successo dell’Inter per 2 a 0, nella super sfida al vertice contro la Juventus, superata, anche in classifica dal Napoli, vittorioso a valanga, al Maradona, sulla malcapitata Fiorentina con il punteggio tennistico di 6 a 0. I nerazzurri, per il momento, sono in testa assieme ai rossoneri in attesa degli eventi. Gli altri risultati di giornata, oltre agli anticipi di cui abbiamo già detto ampiamente in precedenza, su cui spicca il travolgente 3 a 0 della Lazio sulla Roma, hanno visto il Crotone far suo lo scontro salvezza con il Benevento per 4 a 1, e i pareggi inaspettati dell’Atalanta con il Genoa, 0 a 0 il risultato e del Sassuolo che ha impattato sul tramonto della gara, peraltro su rigore, per 1 a 1 nel derby emiliano con il Parma. Nel posticipo di stasera il Milan tenterà, alla Sardegna Arena di Cagliari, di riprendersi la vetta solitaria attraverso la vittoria che lo porterebbe a quota 43, tre punti più avanti dei cugini nerazzurri.