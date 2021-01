Milik in partenza per Marsiglia: oggi le visite mediche

Arkadiusz Milik arriverà oggi in Francia, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Marsiglia: il centravanti partirà infatti questa mattina con un volo privato e, già in giornata, sosterrà le visite mediche con la squadra di Villas Boas.

Dopo aver superato gli ultimi ostacoli relativi al suo trasferimento – il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha accettato di rinunciare alle cause intentate contro il giocatore -, il polacco è pronto per ripartire dalla Ligue 1.

Milik lascerà Napoli solo dopo aver rinnovato il suo contratto con gli azzurri, ai quali si legherà fino al 2022.

L’OM acquisirà infatti il giocatore in prestito, ma con riscatto che diventerà obbligatorio non appena il club conquisterà un punto in campionato, L’operazione si è conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro più altri 4 di bonus, ai quali si aggiungerà il 20% di un’eventuale futura rivendita dell’attaccante, da versare sempre nelle casse del Napoli.

GianlucaDiMarzio.com