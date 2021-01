Osvaldo Bagnoli: “Ricordo il Verona-Napoli esordio di Maradona. E il pronostico per la prossima sfida…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Osvaldo Bagnoli, allenatore

“Verona-Napoli esordio di Maradona? Mi ricordo lui come un grande giocatore, era un grande. Quanto è cambiato il calcio dai miei tempi? Non saprei, dico la verità. Seguo il campionato, si fa presto a vederle le partite. Presidente Setti? Non è che sia un grande amico, lo vediamo a volte a Verona. Pronostico per la partita Verona-Napoli? A dir la verità, chi farà meglio vincerà la partita.

Miracolo a Verona che non potrà mai più ripetersi? No, non credo. Ho trovato una buona squadra e tutto dipende se c’è o meno”.