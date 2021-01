Napoli, ennesima occasione per accorciare il distacco dalle prime

Questo campionato, come già notato in passato, si è rivelato privo di padroni, con nessuna formazione capace di scappar via, come faceva la Juventus, negli ultimi anni. Alti e bassi continui di tutte le big, da quanto si evince pure dai risultati delle due milanesi, nei match disputati ieri. Il Milan, infatti, ha subito un nuovo e pesante k o casalingo, per 0-3, stavolta ad opera dell’Atalanta, mentre l’Inter non ne ha approfittato andando ad impattare per 0 a 0 alla Dacia Arena, contro l’Udinese. In virtù di quanto accaduto negli anticipi, il Napoli, questo pomeriggio, avrà un’altra ghiotta occasione per accorciare le distanze dalla prima e dalla seconda classe, per inserirsi nella lotta al vertice. Sarebbe un vero peccato sciupare, anche oggi, l’opportunità offerta da questo torneo sempre più incerto, seppur mediocre. Vincere a Verona, quindi diventa fondamentale, soprattutto per tenere a distanza la compagine di Gasperini e riagguantare la Roma a 37 punti, che, ieri, contro lo Spezia, ha “vendicato2 la sconfitta nella gara di Coppa Italia. Riusciranno i nostri eroi nell’intento? Ce lo dirà soltanto il terreno di gioco del Bentegodi, nel tardo pomeriggio odierno!