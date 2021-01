LE INTERVISTE – Spezia, Italiano: abbiamo perso con dignità

“Loro erano agguerriti, le cose si sono complicate, però siamo stati bravi a reagire facendo una grandissima ripresa”. Lo ha dichiarato Vincenzo Italiano , allenatore dello Spezia , ai microfoni di Raisport dopo la gara di Coppa Italia con il Napoli : “Diventa complicato se l’approccio di gara contro queste squadre è quello di stasera. Non siamo riusciti mai a palleggiare ed essere aggressivi. Se lasci spazio a questi campioni ti castigano. Abbiamo perso con dignità, se no ci sarebbe stato da arrabbiarsi non poco. Perdere non piace a nessuno, non si inizia una partita sapendo già di lasciare vittoria e campo agli avversari . Abbiamo provato a rimediare ma era tardi. Abbiamo onorato la competizione arrivando ai quarti: siamo orgogliosi di questo. Salvezza ? Sicuramente il girone di andata è stato buono, come lo è stato il percorso in Coppa Italia. Se ci salveremo lo vedremo nelle prossime partite: basta che non ci presentiamo con l’atteggiamento del primo tempo. Per larghi tratti abbiamo fatto vedere di essere quelli del secondo tempo. Zoet ? Ha avuto un gravissimo infortunio, è aggregato da due settimane in squadra. Si è creata qualche piccola gerarchia per la sua lunga assenza. E’ forte e quando sarà al 100% saranno problemi anche per me. E’ un signor portiere, lo ritroviamo. Provedel ha fatto bene nel girone d’andata, Krapikas era il portiere di Coppa Italia. Ora se la giocheranno, chi se lo merita andrà in campo”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu