Serie A: anticipi del sabato, 21esimo turno

Quello dì ieri è stato un sabato di anticipi di serie A con delle sorprese; Spiccano infatti l’inopinato pareggio dell’Atalanta, a Bergamo, per 3 a 3 con il Torino, capace di rimontare lo 0-3 iniziale, la sconfitta interna del Sassuolo per 1 a 2, ad opera dello Spezia ed infine il k o degli azzurri di Gattuso, a Genova, sponda rossoblù. Ancora una volta il Napoli perde una grande opportunità di raggiungere la quarta posizione utile per la zona Champions. L’altro anticipo ha visto la vittoria della Juventus per 2 a 0 sulla Roma, peraltro superata anche nella graduatoria che registra il terzo posto solitario dei bianconeri. Quest’oggi le restanti partite con la capolista Milan chiamata a rispondere al successo dell’Inter a Firenze, per riprendersi il comando della classifica.