Coppa Italia, Atalanta-Napoli: Gattuso per la storia, il blitz degli azzurri si gioca a 4,25

ROMA – Oltre a darsi battaglia per un posto in Champions League, questa sera Atalanta e Napoli si giocano anche un posto nella finale di Coppa Italia. La sfida al Maradona, terminata 0-0 ma dominata dalla Dea, non lascia dubbi ai betting analyst di 888sport.it, secondo i quali la vittoria bergamasca è nettamente l’esito più probabile, a 1,80. Difficile, riporta Agipronews, il blitz degli azzurri – che raggiungerebbero la finale della Coppa Italia in due stagioni consecutive per la prima volta nella loro storia – dato a 4,25, mentre il pareggio (se fosse con gol passerebbe Gattuso) si gioca a 4,00. Questa sarà solo la terza sfida tra Atalanta e Napoli in Coppa Italia in casa della Dea. Dopo il pareggio per 1-1 del 1973, il Napoli ha vinto di misura 1-0 nella gara di ritorno della finale del 1987 grazie alla rete di Bruno Giordano. I due risultati esatti sono offerti rispettivamente a 7,50 e 15,00. FT/Agipro