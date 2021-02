Anticipi serie A del sabato, 23esima giornata

Due pareggi ed una vittoria negli anticipi di serie A, giocati ieri, per la ventitreesima giornata di campionato. Hanno chiuso sull’ 1 a 1 neroverdi e rossoblù nel derby emiliano, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mentre il Genoa ha impattato, in casa, all’ultimo minuto, contro il Verona per 2 a 2. Ha vinto invece la Lazio, all’Olimpico, per 1 a 0 nei confronti dell’altra compagine ligure, la Sampdoria. I biancolesti di Simone Inzaghi, con questo risultato, salgono a 43 punti agganciando, così i cugini giallorossi, in attesa delle gare di oggi e domani. Al momento, a pochi minuti dal 90^, Parma e Udinese sono sul risultato di parità, 2 a 2. I ducali si sono fatti rimontare il 2 a 0 iniziale.