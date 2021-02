LA PARTITA – Atalanta-Napoli 4-2, gli azzurri cadono a Bergamo

Il Napoli perde 4-2 a Bergamo contro l’Atalanta. Reti arrivate tutte nel secondo tempo.

PRIMO TEMPO

Prima mezz’ora di gioco con il Napoli che fatica a trovare spazi tra la difesa dell’Atalanta, per la squadra di Gasperini pericoloso Pessina a tu per tu con Meret, ma il centrocampista cade, non c’è nessun contatto con un giocatore del Napoli. Al 35′ bel colpo di testa di Osimhen sugli sviluppi di un calcio di punizione ma Gollini spedisce in calcio d’angolo. Al 43′ ancora pericolosa l’Atalanta con Pessina che serve Zapata al centro dell’area a pochi metri da Meret, ma il colombiano non controlla il pallone. Al 45′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al51′ passa in vantaggio l’Atalanta con Zapata che viene servito con un cross da Muriel e di testa spedisce il pallone in rete. Al 58′ arriva il pareggio del Napoli con Zielinski che viene servito da Politano con un gran cross e va a segno al volo. Al 63′ raddoppia l’Atalanta con Gosens che viene servito da Zapata e insacca sul secondo palo. Al 71′ terzo gol dell’Atalanta, questa volta con Muriel, Bakayoko perde il pallone e ne approfitta il colombiano. Al 76′ il Napoli accorcia le distanze con un autogol di Gosens sugli sviluppi di un cross di Politano. Al 78′ quarto gol dei bergamaschi con Romero sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 90′ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94′ termina la gara.

IL TABELLINO

Atalanta (3-4–2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djmsiti; Maehle (89′ Sutalo), De Roon, Freuler (78′ Pasalic), Gosens; Pessina (83′ Palomino); Muriel (83′ Miranchuk), Zapata (89′ Malinovskyi). A disposizione: Rossi; Sportiello; Sutalo; Palomino; Lammers; Caldara; Malinovskyi; Kovalenko; Ruggeri; Miranchuk; Ilicic; Pasalic. All: Gasperini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (77′ Koulibaly), Mario Rui (77′ Ghoulam); Fabiàn, Bakayoko; Politano, Zielinski (83′ Lobotka), Elmas (52′ Insigne), Osimhen. A disposizione: Contini, Idasiak, Zedadka, Insigne, Koulibaly, Ghoulam, Costanzo, D’Agostino, Cioffi, Labriola, Lobotka. All.: Gattuso

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Djimsiti (A), Gosens (A)

Reti: 51′ Zapata (A), 58′ Zielinski (N), 64′ Gosens (A), 71′ Muriel (A), 75′ aut. Gosens (A), 79′ Romero (A)

Mariano Potena